MLB明星賽》美聯強投接力 賞國聯破紀錄16K（影音）

AL pitchers set a new @AllStarGame record, striking out 16 during a 9-inning game. pic.twitter.com/0NVQ8I1Mpd

〔體育中心/綜合報導〕美聯今天以4:3擊敗國聯,收下明星賽七連勝,近23年豪奪19勝,此役強投齊聚一堂,攜手賞給國聯打者16次三振,刷新大聯盟明星賽紀錄,9位投手僅1人未飆K。

美聯今由「太空王」韋蘭德(Justin Verlander)榮膺先發,主投1局飆2K無失分開頭,8位投手輪番上陣、各投1局,僅葛林(Shane Greene)沒有投出三振,但他只用12球俐落收工,讓打者三上三下。

請繼續往下閱讀...

印地安人畢伯(Shane Bieber)今天勇奪明星賽MVP,運動家罕德瑞克斯(Liam Hendriks)雖挨陽春砲仍大展K功,查普曼(Aroldis Chapman)9上登板霸氣關門,以上3位每人各飆3K,讓國聯打者狂踢鐵板。

The AL pitchers brought the all night.



Three pitchers had innings where they struck out the side. pic.twitter.com/wxmlsJch8Z