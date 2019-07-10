MLB明星賽》美聯強投接力 賞國聯破紀錄16K（影音）

AL pitchers set a new @AllStarGame record, striking out 16 during a 9-inning game. pic.twitter.com/0NVQ8I1Mpd — MLB Stats （@MLBStats） 2019年7月10日

〔體育中心／綜合報導〕美聯今天以4：3擊敗國聯，收下明星賽七連勝，近23年豪奪19勝，此役強投齊聚一堂，攜手賞給國聯打者16次三振，刷新大聯盟明星賽紀錄，9位投手僅1人未飆K。

美聯今由「太空王」韋蘭德（Justin Verlander）榮膺先發，主投1局飆2K無失分開頭，8位投手輪番上陣、各投1局，僅葛林（Shane Greene）沒有投出三振，但他只用12球俐落收工，讓打者三上三下。

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印地安人畢伯（Shane Bieber）今天勇奪明星賽MVP，運動家罕德瑞克斯（Liam Hendriks）雖挨陽春砲仍大展K功，查普曼（Aroldis Chapman）9上登板霸氣關門，以上3位每人各飆3K，讓國聯打者狂踢鐵板。

The AL pitchers brought the all night.



Three pitchers had innings where they struck out the side. pic.twitter.com/wxmlsJch8Z — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） 2019年7月10日

國聯打線先發9人，有7人至少領1K，貝林傑（Cody Bellinger）和阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）各吞2次三振，都沒有安打，反觀美聯全隊僅被三振7次，卡斯提歐（Luis Castillo）和畢爾勒（Walker Buehler）各飆2K。

美聯今天9名投手合作，賞國聯打者16次三振，打破2015年由國聯投出、單場15K紀錄，是大聯盟明星賽在9局比賽中，由單一聯盟投出的最多K，明星賽史上單場最高紀錄是17K，但2次達陣都是在延長賽15局達成。

美聯投手攜手賞國聯16次三振。（美聯社）

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