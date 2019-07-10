中職》最強外掛！「國民女神」安芝儇為桃猿開球

Lamigo桃猿隊將在本月20日，邀請樂天巨人啦啦隊「最強外掛」安芝儇開球。（桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊主打韓國風情的「辣年糕趴」即將在下週六開趴，有史以來最大規模的球場台韓合作再度登場！主題限定的拍挺企劃相繼推出十彈，陪台灣球迷一起Fighting！今宣布企劃第二彈，與女神朴騏良（PARK Kl RYANG）同隊的釜山樂天巨人啦啦隊「最強外掛」安芝儇（AHN Jl HYUN）將於7月20日開球！

歡樂忘我的職棒氣氛是體驗韓國文化的首要。釜山樂天巨人隊引領如此的加油風潮數載，95後美女安芝儇在今年才來到釜山樂天巨人擔任啦啦隊，被稱為「國民女神」，身高170公分的她擁有逆天長腿加上精緻臉龐，在韓國人氣破表，頻登雜誌封面，成為釜山樂天巨人啦啦隊的「最強外掛」，她與朴騏良連袂受Lamigo之邀來台！

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此外，LOTTE GIRLS趙云涇、李多詠也應2019辣年糕趴之邀，與朴騏良、安芝儇一起抵台，進行台灣全猿主場的親善之旅，四人將帶來正韓風的加油方式！

朴騏良、安芝儇、趙云涇、李多詠不但會與LamiGirls以舞會友，還會舉辦限時見面會，時間將在近日公佈，史上最強的台韓啦啦隊對決就在辣年糕趴！

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