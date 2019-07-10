日職》王柏融受傷缺陣約1個月 日網友驚：又是他害的？

日本火腿隊在前天的官方Instagram上，PO出和王柏融和日本搞笑藝人山崎弘也的加油合照。（圖片取自日本火腿官方IG）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「大王」王柏融昨天在守備時不慎受傷，今天到醫院檢查後，確認為右肩關節骨挫傷，需休養約4週，這是他赴日首年第二次受傷。不少日本網友直呼，「崎山詛咒」再度發揮！

日本火腿從8日至10日和羅德展開3連戰，火腿隊在前天的官方Instagram上PO出和王柏融和日本搞笑藝人山崎弘也的合照，為大王加油。但王柏融在9日晚間比賽時飛撲接球受傷，要休養約1個月，讓許多日本網友紛紛直呼，「崎山詛咒（日文：ザキヤマの呪）又來了！」、「又是你！」

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山崎弘也常被日網友戲稱是「反指標」，跟他合照、或是接受山崎弘也採訪的球員等等，事後常有「衰事」上身。

日媒《體育報知》曾報導，2013年紅襪奪世界大賽冠軍，山崎弘也親赴現場採訪，隔年紅襪就跌到美聯東區墊底；2014年山崎弘也赴日採訪洋基日籍投手田中將大、2015年則是到當時人在遊騎兵的日籍投手達比修有，兩人事後都因右手受傷缺陣。

而日本網友也整理出近年山崎弘也的「詛咒」歷史，2017年採訪大谷翔平（該年跑壘受傷）、火腿球星中田翔、橫濱砲手筒香嘉智、養樂多球星山田哲人，後三人都在該年球季中陷入低潮；山崎弘也在同一年採訪前巨人監督高橋由伸後，巨人隨後吞下隊史最長的13連敗。

如今王柏融受傷後，又讓日本網友大嘆「崎山詛咒」真的太可怕。

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

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