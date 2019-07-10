中職》曾與富士康接觸 Lamigo桃猿買家未定

Lamigo桃猿隊領隊劉玠廷日前宣佈啟動轉賣相關程序。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕Lamigo桃猿今天稍早發聲明稿，表示感謝各界的關心和支持，只是今日媒體披露有關桃猿轉賣相關訊息並非正確，為釐清事實，以正視聽如下：

7月5日（五）下午二時，球團領隊劉玠廷先生、副領隊浦韋青先生與富士康科技集團總經理游象富先生見面，陪同游總經理出席的有周守訓先生，雙方會面前，劉玠廷領隊接到吳志揚會長的來電，電話中吳志揚會長予以祝福與勉勵，未多言其他。雙方交談席間，游總經理曾接過兩次電話，游總經理告訴劉玠廷領隊，一次是來自吳志揚會長，另一次則是來自郭台銘董事長。

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在交談過程中，游總經理向球團表達關切之意，雙方並就球隊現況以及台灣棒球環境交換意見，至於轉賣的金額和轉賣的任何細節，過程中雙方均未提及。

郭台銘董事長於6日（六）至桃園國際棒球場觀賽，劉領隊與郭董事長僅見面握手寒暄，並未就球團轉賣有任何交談。以上為雙方迄今所有的交流。

Lamigo桃猿隊轉賣考量的基礎是球迷、市民、全體隊職員的感受與將來！這段期間也請各界勿做揣測或不實言論，俾免造成桃猿球團的困擾。

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鴻海前董事長郭台銘（右）上週六到桃園棒球場看球。（資料照，記者陳志曲攝）

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