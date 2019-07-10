NBA》林書豪下賽季要去哪？ 美媒建議灰狼網羅

台裔後衛林書豪仍在尋找下賽季的新東家。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA自由市場開市後，多數大咖已經找到新東家，至今熱度減緩，台裔後衛林書豪仍在尋找下賽季的新東家。明尼蘇達媒體《Zone Coverage》作家D.摩爾（Dane Moore）指出，灰狼可考慮林書豪。

D.摩爾在推特上發文指出，若灰狼不跟進替補控衛T.瓊斯（Tyus Jones）的合約，林書豪是個可考慮的人選，因為現在於控球後衛上沒有太多的選擇。他也提到，灰狼隊籃球營運事務部總裁羅薩斯（Gersson Rosas），2012年任職火箭時曾開出3年2500萬美元，網羅林書豪。

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而灰熊隊先前向受限自由球員T.瓊斯開出3年2800萬美元的合約，灰狼稍早確定不跟進，讓T.瓊斯下賽季轉戰孟斐斯。

《富比世》則列出目前自由市場上可能會有球隊要的選手名單，包含「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）、林書豪等人。

該文提到，暴龍在季後賽期間，林書豪無法成為板凳戰力為暴龍貢獻，但他在老鷹時期表現不錯。林書豪在老鷹隊最後的45場比賽中，繳出場均11.5分、3.8助攻的表現，還有著34.7％的三分球命中率。

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