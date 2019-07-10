日職》頂替假先發繳3局好投 陳冠宇獲本季首勝！

陳冠宇三局好投。（圖片取自羅德推特）

〔體育中心／綜合報導〕今日火腿與羅德之戰，陳冠宇今天擔任假先發唐川侑己後的第二任投手，繳出3局無失分好投，終場羅德隊以5：0擊敗火腿隊，陳冠宇獲得本季首勝。

陳冠宇今天接替假先發的唐川侑己，在二局上雙方0：0平手時登板，他上場連續解決渡邉諒、谷口雄也、石井一成投出三上三下，球隊也在二局下半靠著角中勝也的犧牲打打下球隊第一分。

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第三局陳冠宇對清水優心投出保送，讓清宮幸太郎擊出內野飛球出局後對西川遙輝投出保送，接著讓杉谷拳士以及近藤健介相繼敲出飛球出局，化解失分危機。

第四局陳冠宇續投，他在解決掉中田翔後，被渡邊諒敲出三壘安打，球隊此時也將內野防守縮小。陳冠宇讓谷口雄也敲出內野滾地球，渡邊諒被夾殺在本壘與三壘間，隨後石井一成敲出內野滾地球出局，三出局。陳冠宇結束三局投球工作後下場，總計他今天投3局用了33球無失分，被敲出1支安打送出2次保送沒有三振，防禦率下降至2.36。

萊爾德滿壘時敲出2分打點安打。（圖片取自羅德推特）

羅德在第二局、第四局都靠著安打與火腿隊的失誤拿下分數，第五局羅德再靠著萊爾德在滿壘時的安打打進2分。火腿隊今天不僅單場發生多達4次失誤，得點圈有人時更只敲出1支安打還沒有打點，羅德隊終場以5：0完封火腿，系列賽2勝1敗拿下勝利。

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