美洲盃》最佳陣容出爐 森巴軍團5人雀屏中選

2019美洲盃最佳陣容。（取自美洲盃官網）

〔體育中心／綜合報導〕本屆美洲盃最佳陣容今正式公布，奪下隊史第9次冠軍的森巴軍團總共有5人入選成為最大贏家，而亞軍秘魯也有2人中選。值得注意的是，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）與表現亮眼的巴西前鋒熱蘇斯（Gabriel Jesus）皆落榜。

巴西門神阿里森（Alisson Becker）在6場比賽中僅失1球，森巴軍團能奪下冠軍，他的表現功不可沒。前鋒艾佛頓（Everton）以3顆進球拿下金靴獎並入選，而鐵衛T.席爾瓦（Thiago Silva）與本屆賽會MVP阿爾維斯（Dani Alves）同樣雀屏中選。

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黑馬秘魯雖然在冠軍戰以2球之差不敵巴西區居亞軍，但前鋒葛雷諾（Paolo Guerrero）與後衛特勞科（Miguel Trauco）兩人在攻守兩端給球隊的幫助有目共睹。奪下季軍的阿根廷與殿軍的智利分別由中場帕雷德斯（Leandro Paredes）與比達爾（Arturo Vidal）入選。另外，儘管哥倫比亞與烏拉圭無緣晉級4強，但球星J羅（James Rodriguez）與希曼涅茲（Jose Gimenez）仍受到肯定。

美洲盃最佳陣容

門將：阿里森（巴西）

後衛：T.席爾瓦（巴西）、阿爾維斯（巴西）、希曼涅茲（烏拉圭）、特勞科（秘魯）

中場：阿圖爾（巴西）、帕雷德斯（阿根廷）、比達爾（智利）

前鋒：艾佛頓（巴西）、葛雷諾（秘魯）、J羅（哥倫比亞）

巴西5人入選最佳陣容，成為本屆美洲盃最大贏家。（資料照，法新社）

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