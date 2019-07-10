日職》陽岱鋼替補沒表現 巨人橫掃阪神、獨居央聯龍頭

陽岱鋼。（資料照，圖片取自讀賣巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人和阪神虎的三連戰最後一場，昨天右腳大拇指不適的台灣好手陽岱鋼，今天在比賽後半段接替守右外野，1打數沒表現。巨人終場以4：1獲勝，三連戰橫掃阪神虎，獨居中央聯盟龍頭寶座，和央聯第二名的橫濱DeNA的勝場差擴大到9.5場。

巨人打線首局靠丸佳浩的陽春彈先馳得點，第2局攻勢再起，炭谷銀仁朗揮帶有1分打點安打，2出局後巨人攻占滿壘，坂本勇人擊出2分打點安打，巨人單局再得3分；阪神則靠馬泰（Jefry Marte）在6局下的安打，攻下唯一的1分。

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陽岱鋼是在第7局接替守右外野，第8局上他打擊時敲游擊方向滾地球出局，賽後打擊率降至0.291。

巨人先發今村信貴主投5.1局失1分，獲得本季第3勝。終結者中川皓太投1局無失分獲第13次救援成功；阪神投手梅森傑（Randy Messenger）僅投2局失4分，吞本季第7敗。

截至今日為止，巨人以48勝31敗1和獨居央聯龍頭，和第二名的橫濱DeNA、阪神虎勝場差擴大到9.5場。除了巨人隊外，其他五隊勝率都不到五成，形成1強5弱的局面。這也是自2016年廣島隊後，再次出現聯盟前兩名球隊勝場差多達9.5場的情況。

此外，廣島隊今以1：2不敵中日龍，這是隊史自1999年以來，相隔20年再度吞下11連敗。

坂本勇人敲關鍵安打。（圖片取自讀賣巨人官方臉書）

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