MLB》洋基重砲捕手本季攻守進化 世仇紅襪總教練也稱讚

桑契斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）去年因傷打出了一個差強人意的賽季後，本季他重拾兇猛的進攻火力並入選明星賽，他在明星賽受訪時透露了自己的改變。此外，美聯明星隊總教練，同時也是洋基隊世仇紅襪隊總教練的柯拉（Alex Cora）更大力讚揚這位26歲明星補手。

紅襪總教練柯拉。（資料照，美聯社）

《紐約郵報》報導，桑契斯在明星賽前一天透過翻譯說：「能入選明星賽感覺很好，我相當專注於我這個賽季該做的工作，能夠入選明星賽不僅止於入選明星賽，能夠因為粉絲票選進入明星賽對我來說相當重要，這代表我的努力值得了，而且被粉絲注意到了。」

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桑契斯與家人一同站上明星賽的紅毯。（資料照，今日美國）

當被問到他做了什麼努力時，桑契斯回答：「攻擊面上，我會去尋找自己鎖定的球種，在好球帶內進行攻擊，並且盡量不要揮擊好球帶外的球路。防守上，我和Brownie（洋基隊捕手教練Jason Brown）一同訓練，他會幫助我訓練接補上的技巧，特別是那些在好球帶外的球，他會教我如何將它們接成好球（Framing）。」

去年桑契出賽89場一共有多達18次的捕逸，今年出賽68場僅發生5次。（法新社）

桑契斯今年的打擊三圍從去年的.186/.291/.406進步到245/.315/.556，並在明星賽前就轟出比去年還多的24發全壘打，同時它的捕逸狀況也大幅改善，去年他出賽89場一共有多達18次的捕逸，今年出賽68場僅發生5次。

美聯明星隊總教練柯拉在介紹桑契斯時，形容他是個宰制球場兩端的力量型捕手，在防守上為洋基隊做出的貢獻相當卓越。對於柯拉的稱讚，桑契斯說道：「這對我來說很重要，因為人們並不知道我在防守上一直做出了相當多的努力。我認為我可以繼續變得更好，我也會持續地變得更好。但更重要的是，隊上的投手依賴我，而且他們需要我回到捕手崗位上。」

（左起）桑契斯與查普曼。（資料照，今日美國）

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