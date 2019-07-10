中職》李宗賢單場4安、林威廷再見保送 悍將下半季保持不敗

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將下半季戰績長紅，繼上週橫掃中信兄弟，本週首戰面對Lamigo桃猿隊也無懼色，猿隊林承飛8局上擊出2分砲追平，但悍將9下把握攻勢，兩出局滿壘時，林威廷面對黃子鵬選到再見保送，幫助球隊8:7獲勝。

富邦悍將林威廷（中）選到四壞球，擠回超前分，結束比賽。（記者陳志曲攝）

9局下一出局，陳品捷敲安開啟攻勢，李宗賢再敲出此役第4支安打，黃子鵬解決代打的高孝儀，但和張正偉纏鬥未果，猿隊教練團選擇故意保送，兩出局滿壘狀況下，林威廷精準選掉外角球，成為英雄。李宗賢則是單場4安，獲得MVP。

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富邦悍將李宗賢猛打賞，拿下單場MVP。 （記者陳志曲攝）

李宗賢單場4安、2盜壘，他坦言，上回擊出單場4安自己已無印象，「下半季剛開始，覺得自己的打擊節奏欠佳，有和打擊教練討論，教練說並不是姿勢的問題，而是打擊節奏要顧好，自然會有表現。」

猿隊新洋投冠猛一軍首戰投不滿5局退場，主場一勝難求的伍鐸，投5局失5分，雖取得勝投資格，但無關勝敗。悍將總教練陳連宏說：「還會給伍鐸時間調整，但畢竟也有幾個月的時間，也許備胎洋投還是有需要。」

Lamigo桃猿投手冠猛先發初登板，投不滿五局就退場。（記者陳志曲攝）

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