NBA》簽下去了！「可愛」雷納德今正式加盟快艇

（左起）P.喬治與雷納德攜手加盟快艇。（資料照，圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕今年自由市場最大咖「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）今夏確定跳出合約成自由球員後，決定攜手雷霆球星P.喬治（Paul George）一同加盟洛杉磯快艇隊，而球隊今宣布正式與他達成協議，新球季可愛將改披快艇戰袍。

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27歲的雷納德本季傷癒復出，成功證明自己的身價，不但例行賽更繳出生涯新高場均26.6分、7.3籃板，季後賽更轟下史上第三高的732分，助隊奪下創隊24年首冠，又冠上總決賽MVP頭銜，亮眼表現讓這位6呎7吋（約201公分）的頂級前鋒無疑是今夏最大咖的自由球員之一。

雷納德季後雖多次強調以續留暴龍為最優先，但就在他跳出合約多久，就與快艇在美國時間7月2日會面，慎重考慮回家鄉打球，而同時他也積極邀請P.喬治一同加盟快艇，P.喬治隨後便向雷霆提出「賣我」的要求，走投無路的雷霆，只能與快艇交易換來加林納里（Danilo Gallinari）、吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和4枚無保護首輪籤、1枚受保護首輪籤與2個首輪互換權。

今（11）日稍早，快艇宣布已正式和雷納德簽約，並且完成與雷霆換來P.喬治的交易，不過《The Athletic》記者Shams Charania，卻爆料雷納德與快艇達成的交易，並非先前傳出的4年1.42億美元（約台幣44億），而是3年1.03億（約台幣32億）的合約，巧妙地配合上P.喬治2018年與雷霆所簽4年1.37億美元的合約，如此一來，代表他們2年後都能行使「脫逃條款」。

快艇宣布今以正式和雷納德達成協議。（資料照，法新社）

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