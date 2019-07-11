MLB》沒有最強只有更強！ 聯盟第一隊下半季強打陸續傷歸

道奇強打游擊手席格，下半季首個系列賽將傷癒回歸對決紅襪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕上半季全聯盟戰績第一的道奇，下半季首個系列賽要對上衛冕軍紅襪，這支洛杉磯的強隊將迎回進入傷兵名單數日的強打游擊手席格（Corey Seager），席格6月10日因腿筋拉傷而進入10日傷兵名單，如今這位明星游擊手傷癒回歸對這支聯盟第一的強隊將是如虎添翼。此外道奇也有望在這個系列賽迎回外野手波洛克（A.J. Pollock），波洛克剛開季因右肘感染而動手術，自4月28日缺席例行賽至今。

波洛克下半季也將傷癒歸隊。（資料照，歐新社）

洛杉磯道奇明星賽前戰績60勝32敗勝率0.652，勝場與勝率皆為全大聯盟第一，靠著強力的先發輪值，像是今年大爆發的韓籍左投柳賢振、3屆塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）、「少主」畢爾勒（Walker Buehler）、日籍投手前田健太等先發投手群的優異表現，以及打線上貝林傑（Cody Bellinger）的MVP身手、馬恩西（Max Muncy）的明星級數據等，讓道奇戰績維持在高檔。

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現今打線上席格和波洛克兩員大將回歸，對洛杉磯道奇維持國聯西區第一，甚至是衝擊世界大賽冠軍至關重要，連續兩年皆在世界大賽剎羽而歸的道奇，今年勢必要奪回這些年錯失掉的冠軍。

席格欲從二壘衝回本壘得分而拉傷左腿，他的首個完整賽季2013年也遭遇過左腿拉傷的苦痛，因此道奇球團擔心這傷勢會加劇，所以對此保護甚多。2018年6月的席格還有著0.425的超水準打擊率包括7支二壘安打，但因Tommy John手術和臀部開刀進而缺席去年大部分賽事，對他來說相當可惜且悲傷。

波洛克休賽季才與道奇簽下4年6千萬美金的合約，今年4月28日因手肘感染開刀而進入傷兵名單，傷前出賽28場比賽繳出0.223打擊率和2支全壘打外帶14分打點，頂替他缺席這段時間的菜鳥維杜戈（Alex Verdugo）表現相當好，0.303的打擊率外加9發紅不讓39打點。波洛克在高階1A小聯盟進行的復健賽敲出全壘打，看似已準備好回歸大聯盟賽場。

席格（圖中）跑壘時受傷。（資料照，法新社）

接替波洛克傷缺的菜鳥中外野手維杜戈，今年表現相當優異。（資料照，今日美國）

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