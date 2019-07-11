溫網》不敵頭號種子 夢幻組合混雙16強止步

小威與穆雷溫網混雙止步於16強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕倍受矚目的穆雷／小威混雙組合溫網之旅正式告一段落，這對前球王球后搭檔在16強不敵頭號種子「美巴聯軍」、以3：6、6：4、2：6輸給巴西好手索亞瑞斯（Bruno Soares）和美國女將馬莉卡（Nicole Melichar），無緣挺進下一輪。。

這對通常被外媒暱稱為「Murena」或「SerAndy」的黃金組合，前兩輪都以直落二快意，但第三輪棋逢強大敵手，索亞瑞斯曾拿過三次大滿貫混雙冠軍，馬莉卡則將尋求在溫網混雙衛冕。一開賽兩邊都力保發球局，不過馬莉卡組合在首盤末段連拿三局，以6：3拿下；次盤則換穆雷、小威迫發、將比賽扳平；決勝盤則意外地比數相當懸殊，頭號種子一度取得4：0領先，黃金組合最後就以2：6飲恨輸球。

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頭號種子索亞瑞斯（左）和馬莉卡擊敗穆雷小威晉級八強。（美聯社）

「合作期間很愉快，雖然我們還沒準備好這麼快結束了，但我們試著專注於每個當下，看看能走到哪裡。」小威輸球後受訪說道。「他們打得非常好，」穆雷賽後則盛讚對手，「他們搭配出色、表現非常穩定，相較之下我們在比賽過程中遇到較多的起伏。」

今年經歷髖關節手術回歸的穆雷在混雙淘汰後也正式結束溫網所有賽程，他與法國好手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）的男雙組合止步於第二輪；小威則將在女單四強迎戰捷克好手史崔可娃（Barbora Strycova），持續朝個人生涯溫網第八冠邁進。

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