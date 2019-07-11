溫網》王者交鋒！費納雙抵四強 將上演第40次經典對決

納達爾（左）將與費德爾在溫網四強再度對決。（法新社、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年溫布頓公開賽男子四強對戰組合全數出爐，球王喬科維奇（Novak Djokovic）將迎戰西班牙好手阿古特（Roberto Bautista Agut），而籤表另一邊將上演經典的史詩對戰，尋求溫網第九冠的費德爾（Roger Federer）將繼今年法網四強後再度挑戰宿敵納達爾（Rafael Nadal），這也是兩位名將相隔11年再度於溫網碰頭。

費德爾在八強遭遇日本名將錦織圭，雖然先丟掉首盤，但很快就回神掌握局勢，以4：6、6：1、6：4、6：4闖進生涯第45次的大滿貫四強，同時收下個人在溫網的第100勝。納達爾則以7：5、6：2、6：2直落三輕鬆擊退美國選手奎利（Sam Querrey），溫網至今只失一盤、被破發兩次，狀態依舊無人能擋。

請繼續往下閱讀...

費德爾拿下在溫網的第100場勝利。（法新社）

今年溫網四強將是費納生涯第40次對決，兩人曾三度在溫布頓決賽交手，2006年與2007年都由費德爾拿下冠軍，2008年納達爾終於揚眉吐氣，在被譽為史上經典之役4小時48分的五盤大戰中獲勝，此次對決鹿死誰手，精彩可期。

納達爾生涯第七度晉級溫網準決賽。（美聯社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法