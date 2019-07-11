NBA》「浪花兄弟」不離不棄 K湯正式與勇士簽約

K.湯普森今與勇士正式簽約。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球團今天宣布正式與K.湯普森（Klay Thompson）續約。先前根據知名記者史坦（Marc Stein）的消息，勇士將會以5年1.9億美元（約台幣58.8億）的頂薪合約續留湯普森。

一個禮拜前，當勇士與K湯達成協議確定續約時，K湯還在個人IG帳號上引用電影《華爾街之狼》的經典片段「我哪裡也不會去！」來表示自己的心情，更接著標註「勇士一輩子」，而同為「浪花兄弟」的搭檔柯瑞（Stephen Curry）也在留言區回應「恭喜你兄弟！」。

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在 Instagram 查看這則貼文 Mood （there was never a doubt） #warrior4life Klay Thompson（@klaythompson）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 1 日 下午 12:27 張貼

今年29歲的湯普森上個賽季先發出賽78場，平均可拿21.5分3.8籃板2.4助攻，在三分線上也有4成的命中率，上個賽季是他第五度入選明星賽，本季更入選NBA年度防守第二隊。湯普森生涯21場的季後賽中（皆為先發）以44.3的命中率平均可拿20.7分，三分球41投24中（命中率58.5），且在激烈的5場總冠軍賽中還能有平均26分的進帳。

今年總冠軍賽的第六戰，K.湯普森不慎撕裂左膝前十字韌帶，在洛杉磯名醫Neal ElAttrache操刀下，K湯的十字韌帶手術相當成功，預計5到7個月就能回歸。2011年被勇士以第11順位選中的K湯，下個賽季將會是他在灣區的第九年，做為球隊不可或缺的一名射手，最快預計明年2月就能復出，繼續為球隊奮戰。

K.湯普森在今年總冠軍賽第六戰不慎撕裂左膝前十字韌帶。（資料照，法新社）

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