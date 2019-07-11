足球》驚奇之旅畫下句點 貝南惜敗塞內加爾無緣非洲盃4強

本屆大黑馬貝南驚奇之旅到8強結束。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕非洲盃8強賽事，由本屆大黑馬貝南出戰西非強隊塞內加爾，塞內加爾靠著利物浦的明星前鋒馬內（Sadio Mané）助攻給艾佛頓的中場古爾（Idrissa Gueye）破門，終場塞內加爾以1：0驚險擊敗貝南拿下首張4強門票。

上半場比賽雖兩隊皆有不錯的進球機會，但以互繳白卷收場，半場結束0：0。下半場比賽第53分鐘，馬內的頭槌破門被吹判為越位而進球不算，塞內加爾錯失第一次先馳得點的機會。

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比賽第69分鐘馬內送出一記妙傳給後插上的古爾起腳，古爾衝上前瞄準皮球勁射替球隊首開紀錄，比賽第82分鐘，貝南後衛維爾登在對手快攻之際直接拉扯球衣服阻擋而被吹判紅牌，這讓少踢1人又落後1分的貝南陷於極不利的情況，最終全場僅1顆進球，塞內加爾以1：0贏下比賽晉級非洲盃4強。

塞內加爾於非洲盃隊史最佳紀錄為2002年的亞軍，今年在強力前鋒馬內的帶領下，目標直指隊史首座非洲盃冠軍。貝南過去於非洲盃從未踢進過淘汰賽，本屆在擴編名單，且淘汰賽資格從以往的8強增加到16強的情況一路殺進8強才敗下陣來，貝南黑馬驚奇的表現已跌破眾人眼鏡。

塞內加爾當家前鋒馬內（圖右）今貢獻1次精彩助攻。（法新社）

古爾踢進全場唯一一顆進球幫助塞內加爾獲勝晉級非洲盃4強。（美聯社）

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