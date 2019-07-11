溫網》罕見！為對手蠻牛發聲 費爸轟記者：第一天上班？

費德爾為了對手罕見在記者會上動怒。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）稍早以在溫網8強賽，耗時2小時36分鐘擊退日本好手錦織圭，4強將再度與「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）交手，上演第40次經典費納對決，不過一向溫文儒雅的費爸，賽後記者會竟為了納達爾罕見動怒，砲轟記者：「難道第一天上班嗎？」

溫布頓公開賽男子四強對戰組合出爐，尋求溫網第九冠的費德爾將挑戰宿敵納達爾，爭搶決賽門票，而這也是兩位名將相隔11年再度於溫網碰頭，也是兩人第40次交鋒，過去在2006到2008年連續3年在溫網決賽交手，前兩次都由費德爾捧起冠軍金盃，2008年納達爾才終於扳回一城。



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納達爾（右）2008年在溫網的史詩大戰擊敗費爸（左）奪下冠軍。（資料照，美聯社）

費德爾稍早出席記者會時，有位記者請他談一下生涯共奪下18座大滿貫金盃的納達爾到底強不強，讓過去一向溫和的費德爾忍不住動怒，說「這不是你第一天上班了吧，納達爾的一切你應該和我知道的一樣多，我認為，他的優缺點不需要由我來跟你說！」

納達爾。（歐新社）

而生氣歸生氣，相隔11年兩人將再度在草地碰頭，費德爾仍不忘稱讚納達爾近期的改變，「我們太久沒在這塊草地上碰頭了，他（納達爾）已經和過去很不同了，我注意到他的發球方式有了不小的改變，如今他發球幅度更大，速度也變得更快。」

費德勒最後也感嘆，2008、2009年時很多人都在質疑納達爾和他的身體狀況，如今11年後兩人又能在溫網碰頭，很欣慰自己能盼到這一幕。而他也表示對於即將來臨的經典對決，即使落後也絕對會保持冷靜，希望能拿出自己最好的表現。

兩人上次在溫網相遇以經是11年前。（資料照，法新社）

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