足球》埃孔絕殺進球！ 奈及利亞踏過南非搶進4強

埃孔踢進絕殺進球幫助奈及利亞晉級非洲盃4強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕非洲盃8強淘汰賽，非洲強權奈及利亞出戰16強賽暴冷淘汰地主埃及的南非，「非洲雄鷹」靠著比賽第89分鐘埃孔的（William Troost-Ekong）致勝進球，奈及利亞最終驚險地以2：1帶走比賽勝利，隊史第15度殺進非洲盃4強，對手南非繼上屆未能踢進會內賽，這屆走到8強已是水準以上的表現。

比賽第27分鐘，效力兵工廠的伊沃比（Alex Iwobi）在左路突破後找到空檔傳中，邱克伍斯（Samuel Chukwueze）第一時間起腳碰到防守球員，他掌握球權後再次重整起腳補射破門，奈及利亞先馳得點，半場非洲雄鷹以1：0領先。

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下半場比賽第71分鐘，贊古（Bongani Zungu）的頭錘破網第一時間被邊裁吹判越位不算，但經VAR檢視後，球事先有碰到奈及利亞的球員，因此不構成越位，把進球還給南非追平比數。比賽接近尾聲的第89分鐘，奈及利亞利用1次角球機會，中後衛埃孔掌握到球的落點將球補射進網完成絕殺，終場非洲雄鷹以2：1氣走南非拿下非洲盃4強門票。

南非中場贊古頭頂破門，幫助南非一度追平比數。（法新社）

奈及利亞隊史拿過3屆非洲盃冠軍（1980、1994和2013年），不過上兩屆皆未能踢進會內賽（2015和2017年）。南非則是1996年拿下隊史唯一一座非洲盃冠軍，並在2010年成為首支舉辦世界盃的非洲國家。

奈及利亞球員贏球後向遠道而來的球迷們致謝。（美聯社）

輸球後的南非球員們神情失落。（歐新社）

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