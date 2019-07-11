中職》若選秀32人全簽 味全龍簽約金恐破4000萬元

狀元劉基鴻簽約金將高達590萬元高居中職史上第二，僅次於「阿甘」蔡仲南的600萬元。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職新軍味全龍今為選秀狀元劉基鴻為首、約10名新秀舉辦加盟記者會，劉基鴻簽約金高達590萬元高居中職史上第二，僅次於「阿甘」蔡仲南的600萬元，如果味全要將32名選秀球員全簽下來，很可能要砸超過4000萬元簽約金「銀彈」。

近幾年中職選秀，平均各隊約選進7至10人，平均約花簽約金1800萬至2200萬元，如果有選旅外球員，金額稍低，若多選人且清一色無旅外資歷，會比2200萬元再多一點。

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由於味全無球員班底，今年選秀一口氣選進32名球員，味全已表明，前15輪順位球員給予簽約金，第16輪以後無簽約金；也就是說，有19名球員可以拿到簽約金，依照歷史經驗，光簽下前4輪總計8名球員，可能就要投入3000萬元左右簽約金。

如果再加上第5至15輪的選秀球員，應該要再砸至少1000萬元簽約金，加總金額很可能破4000萬元，寫下單一年度單一球隊選秀簽約金總額紀錄，味全表示，希望儘可能簽下32人。

若選秀32人全簽下，味全龍簽約金恐破4000萬元。（資料照，記者林正堃攝）

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