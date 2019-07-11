中職》「二刀流」林安可合約 統一獅盼本週敲定

獅隊有望在本週與林安可談妥合約。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕味全龍今天要替狀元劉基鴻等新秀舉行加盟記者會，統一獅也加快腳步，目前已和選進的6名新秀都談過一輪，其中最受注目的「二刀流」林安可，領隊蘇泰安則表示希望本周敲定。

在加盟記者會之前，「龍狀元」的身價已經曝光，簽約金高達590萬元，僅次蔡仲南600萬元的中職紀錄。今年選秀排在第2、3順位的中信兄弟和富邦悍將，也分別和第一指名新秀洽談合約，兄弟首輪岳政華的合約總值可望突破600萬元，悍將首輪江國豪的簽約金據傳也至少有550萬元之譜。

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隨著前三順位的第1指名選手身價陸續成形，排在今年第4順位的統一獅，也希望在這個月內，就把選秀球員的合約都搞定。蘇泰安說：「最好的方式當然是6名球員都談完後一併公布，但我們也會依照順位，如果像林安可本周就達成共識，也會先告訴大家好消息。」但對於林安可的簽約金落點，蘇泰安則不願透露，只表示也會參考前三順位的數字。

獅隊上半季以第4名作收，下半季由代總教練劉育辰領軍，目前拿下2連勝，蘇泰安也感受到球員很想贏的企圖心，「下半季開始，都感受到球員真的很想贏，最重要的是希望球員在下半季都能平平安安。」除了羅國龍歸隊後有好表現，其他傷兵像吳桀睿也有機會在7月底復出，「昨天台南下雨，但桀睿還是到球場練習，可以感受到他的拚勁。」

吳桀睿有機會在7月底復出。（資料照，記者黃志源攝）

如果談約順利，劉育辰之前就認為像林安可，以及第3、4指名的吳承諭、柯育民，都有機會成為下半季即戰力，對獅隊來說都是好消息。洋投部分，獅隊目前鎖定兩名新洋投，其中1人會在本週確認合約，而在上半季受傷只出賽6場拿1勝的羅里奇，目前已在二軍投了兩場復健賽，也有機會本月復出。

羅里奇本月有機會復出。（資料照，記者林正堃攝）

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