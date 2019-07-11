MLB》當年大揭場外祕辛成暢銷作家 前洋基明星投手病逝

前洋基明星投手包頓日前不敵病魔，在麻州家中過世。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕正逢明星週休賽日時，大聯盟傳來一則遺憾消息，根據《紐約時報》報導，長期與血管性失智症抗戰的前洋基明星投手包頓（Jim Bouton）日前不敵病魔，在麻州家中過世，享壽80歲。

包頓在1959年與洋基隊簽約、並在1962年登上大聯盟。這位速球派右投接下來兩季分別奪得21勝、18勝，是洋基在這兩年能挺進世界大賽的功臣，隨後他也曾效力西雅圖飛行員隊（釀酒人隊前身）以及休士頓太空人隊，並在1970年高掛球鞋。孰料8年後，當時已經39歲的包頓又靠著蝴蝶球這項武器旋風復出，在亞特蘭大勇士隊繳出五場先發，寫下1勝3敗的成績。

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不過包頓最為人所知的應是1970年與體育記者共同出版的這本回憶錄，他除詳實紀錄自己的後期生涯，更在書中揭露球員們十分不檢點的私生活，其中包括大爆前隊友、名人堂球星曼托（Mickey Mantle）會帶著宿醉上場打球等等不堪過往，在當時的球界掀起不小波瀾，時任聯盟主席庫恩（Bowie Kuhn）還稱此書「嚴重傷害棒球運動」，要求包頓聲明內容皆為虛構但遭他拒絕，此書在運動出版的領域上有著劃時代的意義，也入選時代雜誌的史上百大非虛構類好書。

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