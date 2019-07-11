NBA》新科探花繳21分10籃板 夏聯表現依舊待加強

巴瑞特本場攻下21分10籃板幫助尼克大勝湖人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA夏季聯賽正如火如荼地進行，新科狀元威廉森（Zion Williamson）在受傷確定缺席全部夏聯賽事後，各家目光焦點便聚集在他杜克的隊友，也是2019選秀探花巴瑞特（R.J. Barrett）身上，巴瑞特今繳出21分10籃板3助攻的20–10數據，搭配去年首輪第9順位選進的諾克斯（Kevin Knox）的25分7籃板表現下，尼克終場以117：96大勝湖人。

巴瑞特本場雖攻下全場次高的21分，但投籃僅17投6中，3分球8投中2，另外10罰7中的表現也只是差強人意而已。這位加拿大新希望目前夏季聯賽出賽4場，投籃命中率實在不佳，包括3分球和罰球命中率皆不理想，甚至第2場出賽面對太陽的表現跟本悲劇一場，僅得8分且只傳出1助攻，但是失誤次數卻高達8次，他還需要再多調整場上競技狀態以迎接生涯首個NBA賽季。

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目前巴瑞特夏聯共出手64次，僅中19球，命中率是淒慘的29.7%，3分球共25投中5，命中率更是慘不忍睹的20%，罰球表現在NCAA賽場已是為人詬病的弱點，這次夏聯也沒有發揮出一個鋒衛搖擺人應該要有的罰球水準，總共罰22進13，命中率還不及6成。

巴瑞特在夏季聯賽慘淡的投籃3圍，需要在NBA賽季前好好調整自身狀態才是。（資料照，法新社）

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