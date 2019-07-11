NBA》獨拿30分太重要？ 「甜瓜」沒人要前控衛隊友揭原因

安東尼至今仍乏人問津。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與火箭分道揚鑣後，至今仍是找無頭路，曾經跟他當過隊友的退役明星控衛畢拉普斯（Chauncey Billups）日前受訪時表示，安東尼會無球可打，可能是因為「對他來說一場獨拿30分太重要了」。

安東尼NBA生涯於金塊起步，曾是2003年黃金梯的成員之一，2011年被交易至尼克，曾在2014年於主場38分鐘狂飆62分，至今仍讓球迷津津樂道，安東尼在這一戰除了刷新個人紀錄，更締造尼克球員隊史單場比賽得分新猷。

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然而安東尼過去在場上叱咤風雲，現在卻連想好好打一場球都難，前年轉戰雷霆表現不如預期，被送到火箭只打了10場，送到公牛一場比賽沒打就遭裁員，從去年11月8日之後沒有再出賽，迄今仍乏人問津。

生涯平均能拿下24.0分、6.5籃板、3.0助攻的安東尼，最近幾季雖然得分能力退化，但在火箭留下場均13.4分5.4個籃板及0.5次助攻，投籃命中率40.5%，三分球命中率32.8%，罰球也有68.2%，從數據上看，他仍舊是足以勝任NBA節奏的進攻武器，為何全聯盟30支球隊竟沒人要他？

過去曾在金塊、尼克都跟甜瓜當隊友的控衛畢拉普斯在受訪時就表示，自己為甜瓜感到很難過，他認為安東尼是個非常棒的隊友，每天都努力訓練，保持高出勤率，不過若要解釋甜瓜無球可打的原因，他只能想到一個答案，「那就是對他來說，一場獨拿30分太重要了。」

「我之前就有跟他（甜瓜）說過，他實在太看重個人得分了，得30分對他來說太重要了，心態上他就不肯退一步，誠心以替補球員的角色來幫忙其他人，」畢拉普斯說道，「我想也許這就是他沒能再簽下合約的原因！」

退役控衛畢拉普斯（左）過去曾跟安東尼（右）在金塊、尼克當過隊友。（資料照，法新社）

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