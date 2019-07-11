MLB》爆氣批「坦」歪風 王牌狠遭打臉「太空人當初不也是如此？」

柯爾不滿有些球隊故意擺爛，認為對買票進場的球迷應該要有一定的責任。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕許多球隊在找回競爭力的過程中會選擇徹底重建、因為戰績低迷常常承受「故意擺爛」的罵名，太空人王牌柯爾（Gerrit Cole）日前明星賽受訪時就再次批評此風氣，不過就遭網友揶揄，「太空人當年就是最坦的球隊。」

波士頓環球報記者史派爾（Alex Speier）在推特上透露，柯爾在明星賽當天受訪時語帶不悅表示：「聯盟大概有一半的球隊不在乎是否贏球。」講這句話時柯爾甚至還夾帶髒話，怒氣十分明顯。

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不過事後這樣的言論卻引來質疑聲浪，因為事實上聯盟目前並沒有多達15隊、而是只有6隊（金鶯、皇家、老虎、藍鳥、水手、馬林魚）完全脫離競爭行列，而大聯盟主席曼福瑞（Rob Manfred）日前也指出，現在有20隊與季後賽資格勝場差在5場以內。

除此之外，柯爾也被不少網友打臉，因為他目前所效力的球隊太空人，雖然現在於美聯西區遙遙領先，但當年之所以能奪得隊史首冠，也是靠著徹底重建這樣的方法才有今天的榮景。2011年到2014年太空人平均輸掉104場比賽，但也因此獲得柯瑞亞（Carlos Correa）與柏格曼（Alex Bregman）等奪冠主力。

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