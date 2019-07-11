NBA》火爆浪子決定續留！ 太陽端2年3000萬美金合約

歐布瑞續留太陽，簽下2年3000萬美金的合約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽的23歲小前鋒歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）透過經紀人向ESPN的「沃神」Adrian Wojnarowski透漏，這位脾氣火爆的受限自由球員將和母隊太陽續約，合約為2年3000萬美金。

歐布瑞2018年12月從巫師交易來到太陽，在太陽的40場比賽，其中12場先發，平均可攻下生涯新高的16.9分、45.3%的投籃命中率、4.9籃板和1.6助攻。在明星賽後先發的場次中，得分更是來到平均20分，平均5.7顆籃板，外帶聯盟最高的平均2.1次抄截，在在顯示歐布瑞在來到太陽後攻防兩端皆有著明顯進步。

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唯一比較令人擔心的是他的拇指問題，這傷勢讓他今年3月就提早結束賽季，但這並沒有讓太陽對續留他感到一絲疑慮，太陽總管瓊斯（James Jones）表示：「我先前說過了，我們愛歐布瑞，我們希望他續留。」

歐布瑞2015年以首輪第15順位被巫師選進陣中，身高6尺7吋（約為201公分）的他主打小前鋒，在巫師的4個賽季場均8.2分3.5籃板0.7抄截。

歐布瑞2015年被巫師以首輪15順位選進陣中，2018年12月被交易至太陽。（資料照，法新社）

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