日職》王柏融二度因傷下二軍 日本正妹歌手秒發文關心

王柏融。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力日職火腿隊的台灣好手王柏融，日前在對羅德一役因守備撲球不慎傷了右肩，今被球隊下放二軍休養，台日球迷也都擔心傷勢狀況，而之前有就十分關注王柏融的日本歌手河野萬里奈也馬上在推特分享消息，關心大王傷勢，並祝福他能夠早日康復。

火腿日前在客場出戰羅德，6局下一出局後藤岡裕大擊出左外野飛球，王柏融疑似受到燈光影響沒看到球，疑似在飛撲接球時不慎傷到右肩，火腿防護員雖然也立刻上去關心，經醫院檢查後，確定是右肩關節骨挫傷，經評估需休養1個月，最快8月才能重返球場。

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28歲的河野萬里奈今年開季前曾在《日刊體育》撰文指出，王柏融是她本季關注的選手之一，而今天看到王柏融下二軍的消息，河野萬里奈也馬上在推特分享消息表示，「希望融融的右肩能早日康復，身體和心理都能維持健康！只要你健康回歸，我會馬上衝去替你應援的！ 」

熱愛看棒球的日本歌手河野萬里奈，是大王的粉絲。（取自河野萬里奈推特）

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