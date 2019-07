溫網》甜蜜的煩惱！與Big3在四強相會 西班牙黑馬被迫取消單身趴

阿古特在今年溫網打出生涯最佳成績,晉級最後四強。(路透社)

〔體育中心/綜合報導〕西班牙好手阿古特(Roberto Bautista Agut)本屆在溫布頓網球公開賽表現亮眼,一路殺進最終四強,將在週五對戰世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)爭取決賽門票。而31歲的阿古特預計將在11月與未婚妻完成終身大事,準決賽這天本來計畫要和好友們一起共度婚前單身派對,顯然當時他也沒料到自己在溫布頓能夠走得這麼遠,當然派對現在就得被迫取消。

「我現在應該在伊比薩(Ibiza,一西班牙小島)的,一切都準備好了,6個好友現在都已經在那裡了。」阿古特在晉級四強的賽後記者會說道,「當然現在能在倫敦更好。」他同時也透露,原本在西班牙的朋友們會飛到倫敦幫他加油。

阿古特目前世界排名22,於此之前在溫網的最佳成績為2015年與2017年的16強,今年卻在草地上意外繳出生涯最佳成績,目前為止總共只失掉一盤,被問及與世界頂尖球員Big3同抵四強的感想時他表示,「能夠與他們比肩的感覺很好,他們都是這個世代最頂尖的球員。」

When you’re meant to be in Ibiza for your stag do, but you’ve got semi-final to play@BautistaAgut has his priorities in order… pic.twitter.com/gBi1AbIWKH