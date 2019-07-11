溫網》甜蜜的煩惱！與Big3在四強相會 西班牙黑馬被迫取消單身趴

阿古特在今年溫網打出生涯最佳成績，晉級最後四強。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙好手阿古特（Roberto Bautista Agut）本屆在溫布頓網球公開賽表現亮眼，一路殺進最終四強，將在週五對戰世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）爭取決賽門票。而31歲的阿古特預計將在11月與未婚妻完成終身大事，準決賽這天本來計畫要和好友們一起共度婚前單身派對，顯然當時他也沒料到自己在溫布頓能夠走得這麼遠，當然派對現在就得被迫取消。

「我現在應該在伊比薩（Ibiza，一西班牙小島）的，一切都準備好了，6個好友現在都已經在那裡了。」阿古特在晉級四強的賽後記者會說道，「當然現在能在倫敦更好。」他同時也透露，原本在西班牙的朋友們會飛到倫敦幫他加油。

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阿古特目前世界排名22，於此之前在溫網的最佳成績為2015年與2017年的16強，今年卻在草地上意外繳出生涯最佳成績，目前為止總共只失掉一盤，被問及與世界頂尖球員Big3同抵四強的感想時他表示，「能夠與他們比肩的感覺很好，他們都是這個世代最頂尖的球員。」

When you’re meant to be in Ibiza for your stag do, but you’ve got semi-final to play@BautistaAgut has his priorities in order… pic.twitter.com/gBi1AbIWKH — Wimbledon （@Wimbledon） 2019年7月10日

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