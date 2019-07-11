NBA》巫師正式簽約小刺客 球團：重視他的領導能力和經驗

I.湯瑪斯下個賽季改批巫師戰袍（照片取自NBA網頁）

〔體育中心／綜合報導〕巫師球團今天宣布正式與「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）簽約，《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，I.湯瑪斯將會與巫師簽下1年合約。



巫師籃球事務部資深副總裁Tommy Sheppard認為這是一個對雙方都很理想的交易，他說：「I.湯瑪斯渴望證明他已經重回了那個在聯盟中具有效率又獨樹一格的球員，而我們能提供他這個機會讓他在團隊中展現自己，我們相當重視他的領導能力和經驗。」

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今年30歲的湯瑪斯是國王在2011年以第60順位選中的球員，分別待過國王、太陽、塞爾提克、騎士、湖人和金塊，生涯平均可得18.6分5.1助攻2.1籃板。

2015-16球季，湯瑪斯首次入選明星賽，當時的他在塞爾提克平均有22.2分6.2助攻的表現，2016-17球季湯瑪斯提升到另一個境界，以4成6的命中率賽季平均28.9分（聯盟排名第二）、罰球線90.9%命中率（聯盟排名第二）入選年度第二隊，以及生涯第二個明星賽，更在季後賽以平均23.3分6.7助攻3.1籃板帶領球隊殺進東區冠軍賽。

2017-18賽季轉往湖人的湯瑪斯因為嚴重的髖部傷勢，在出賽的32場比賽中僅獲得平均15.2 分4.8助攻，2018-19賽季在金塊更只出賽12場比賽。

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