MLB》指控大聯盟把球變彈 韋蘭德被托瑞臭罵一頓

托瑞。（資料照，彭博）

〔體育中心／綜合報導〕太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）最近砲轟大聯盟把本季比賽用球變彈，讓球賽變成笑話，而此言論除了遭到大聯盟主席曼福瑞（Rob Manfred）出面澄清，強調用球沒有問題，韋蘭德透露，後來大聯盟副主席托瑞（Joe Torre）把他叫到辦公室，把他罵了一頓。

韋蘭德認為大聯盟用球有問題。（資料照，美聯社）

韋蘭德在明星賽時指控大聯盟把球變彈，他說：「一間市值400億元的公司把4億的製球公司買下來，然後製造出來的產品發生劇烈變化，發生了什麼事？根本不用猜。大聯盟主席剛上任時說過，想要更多的攻擊火力，結果球就突然變彈了？這不是巧合，我們不是白癡。」

請繼續往下閱讀...

根據《The Athletic》記者史塔克（Jayson Stark）報導，韋蘭德在說出這番話後，被前洋基總教練托瑞、還有前老虎教頭李蘭（Jim Leyland）一起叫到辦公室，出來後韋蘭德對太空人隊友柯爾（Gerrit Cole）表示，「兄弟，我剛被罵了一頓。」

聯盟上半季一共出現3691支全壘打，已經遠超原先的半季歷史紀錄、2017年的半季3343轟。而今年6月份一共出現1142轟也破紀錄，超過單月份歷史紀錄7支，而且原先的紀錄就是今年5月份才締造的。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法