溫網四強費納再度交鋒 今日賽事預告與轉播

費德勒（左）、納達爾（右），將在溫網四強賽碰頭。（資料照，路透社）

自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日MLB下半季正式火熱開打，將由太空人出戰同區的遊騎兵隊，究竟哪一隊能取得下半季首勝呢?別忘了鎖定轉播囉!

中職的部份有兩場的賽事，第一場是富邦悍將對決統一獅的比賽，富邦將派出羅力對決瑞安，第二場則是Lamigo桃猿對上中信兄弟的比賽，猿隊將派出洪勝欽對決紐維拉，兩場比賽都精彩可期，記得收看轉播囉!

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溫網的部分今天將舉行男子四強賽，第一場是由球王喬柯維奇（Novak Djokovic）對決西班牙好手阿古特（Roberto Bautista Agut），第二場則是備受注目的費納對決，由費德勒（Roger Federer）對上納達爾（Rafael Nadal），到底哪一方能拿出較好的表現，順利打進今年的溫網男單總決賽呢?喜愛網球的朋友，記得收看轉播囉!

MLB

08:00 太空人@遊騎兵 民視、FOX體育、FOX體育3台

中職

18:35 富邦悍將@統一獅 momo綜合台

18:35 Lamigo桃猿@中信兄弟 緯來育樂台

溫網

20:00 四強 FOX體育、FOX體育3台

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