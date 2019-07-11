NBA》「林來蜂2.0」？ 美寫手建議黃蜂找回林書豪

林書豪。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔NBA球星林書豪目前仍是自由球員，《Fansided》網站上黃蜂隊的粉絲專頁《Swarm and Sting》寫手史畢爾曼（Giovanni Spillman）撰文提到，黃蜂隊應該考慮讓林書豪回來黃蜂隊。

由於黃蜂隊在今年休賽季失去了陣中最大咖球星沃克（Kemba Walker），控球後衛只補上了羅齊爾（Terry Rozier），羅齊爾將會是明年黃蜂隊的先發控衛，替補僅有葛拉漢（Devonte' Graham）一名二年級生控衛，深度並不足夠。

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史畢爾曼認為，黃蜂有機會在自由球員市場上重新找回林書豪，他指出林書豪在黃蜂隊時表現出色，有著平均11.7分、3助攻、3.2籃板的成績，更在當年面對熱火隊的季後賽時，有著12.4分、2.6助攻的表現。

林書豪（右）在2016年的季後賽表現不俗。（資料照，法新社）

簽下林書豪代表黃蜂隊能在替補控衛上場時得到有效率的時間，同時他也能成為羅齊爾與葛拉漢兩人的導師，就像他在老鷹隊時的角色一樣。

史畢爾曼提到，由於黃蜂隊能打小前鋒與得分後衛的蘭柏（Jeremy Lamb）離隊加盟溜馬，不管葛拉漢是否確定為替補控衛，黃蜂依舊少了一名後衛。林書豪已經證明自己是一名雙能衛，他曾在黃蜂隊時與沃克一同擔任先發。另外林書豪就算要擔任替補，他也已經證明過自己的得分能力，這位擁有10年NBA經驗的球員，油槽當中還有相當多東西能夠燃燒。

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