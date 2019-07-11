中職》選秀後段球員開口天價簽約金？吳德威：想一下打球初衷

味全龍領隊吳德威。（記者簡榮豐攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍在今年選秀會挑進史上最多的32名球員，目前已和15人簽約，包括狀元郎劉基鴻，至於第二指名徐若熙尚未達成共識，雙方還在努力。領隊吳德威認為，這次選秀球員簽約金上看4000萬元。

味全龍11日舉辦新秀加盟會記者會，朱祥麟（左起）、張皓緯、林驛騰、陳良志（右）由領隊吳德威（右二）戴上帽子正式加盟。（記者簡榮豐攝）

味全在選秀一口氣選28輪32人，要花多少簽約金網羅備受關注。吳德威表示，他們會提供符合過去3年行情的簽約金，相反地，針對順位後段球員，由於過去選秀15輪後無簽約金，味全盡量跟隨以往案例。

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吳德威強調盡力提供優渥條件，但不是無限上綱，他透露在談約過程中，有順位後面的球員想要天價簽約金，「我覺得這樣的球員要想一下打球的初衷是什麼。」

不過針對簽約金低、無簽約金的後段球員，味全有創新作法，點子來自曾是球員工會理事長的總教練葉君璋，那就是上一軍保障月薪10萬，跟二軍做出區隔，令球員更有動力要拚上一軍。

相較於其他球隊有完整隊形，新秀上一軍、站穩難度高，味全重新開始，首批選秀球員人人都是學長，自然能獲得相對較多機會。

吳德威表示，這支球隊就像當兵的同梯，簽約金是對過去的肯定，「但大家進職棒就像考到建中，成績就在裡面重新比較，味全相較他隊有更多上場機會，自然有更大加薪機會。」

味全龍領隊吳德威。（記者簡榮豐攝）

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