NBA》大豐收！字母哥囊括ESPY最佳男運動員、NBA球員兩大獎

體壇奧斯卡ESPY頒獎典禮「字母哥」亞德托昆波囊括最佳男運動員及最佳NBA球員兩大獎。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕體壇奧斯卡ESPY頒獎典禮今登場，新科年度MVP「字母哥」亞德托昆波收穫豐富，一舉囊括最佳男運動員及最佳NBA球員兩大獎，剛拿下女子世足冠軍的美國隊成員摩根，榮登最佳女運動員。

亞德托昆波本季繳出27.7分、12.5籃板、5.9助攻，率領公鹿挺進東部冠軍戰，獲得青睞，勇奪年度MVP。在今年的ESPY最佳男運動員獎項，力退紅襪球星貝茲、高球球王凱普卡及NFL堪薩斯酋長四分衛馬霍默斯，奪下該獎項。

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最佳NBA球員部分，字母哥則擊敗哈登、杜蘭特以及喬治獲獎，亞德托昆波笑稱，不會像上次拿到MVP一樣落淚，只有滿滿的感謝，「感謝上天讓我擁有天賦去做我喜歡的事情，追逐我的夢想，也謝謝我的球隊、球迷、國家，未來我會繼續努力。」

今年剛拿下女子世界盃足球冠軍的美國隊，力退紅襪、暴龍、愛國者以及NCAA等冠軍球隊，勇奪最佳團隊獎，陣中前鋒摩根，則獲選為最佳女運動員，她表示，能夠追隨許多優秀前輩獲獎，感到相當榮幸，也希望有更多女運動員的故事被看見。美國女足過去為各種議題挺身而出，包含男女平等薪資、性別平權等，成功引起外界共鳴，證明女性運動員能做的不只是在場上而已。

此外，釀酒人耶利奇獲選最佳大聯盟球員，最佳國際男足球員為阿根廷球星梅西、女足球員則是澳洲的柯爾。

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