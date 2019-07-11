中職》羅里奇明重返一軍：終於可以在燈光下投球

統一投手羅里奇。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕4月底進入傷兵名單的統一獅洋投羅里奇，預定明天登錄一軍，先從牛棚出發，下週重返先發輪值，羅里奇開心表示：「終於可以在燈光下投球！」

羅里奇已經在二軍投了2場復健賽，最多投4局、60球。獅隊投手教練鄭博壬表示，羅里奇下週重返先發輪值是既定規劃，原本考慮讓他多投1場復健賽，不過，只是確認狀況，不會投太多球，所以最後決定本週就把他拉上一軍，先擔任中繼和後援工作。

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羅里奇去年加盟獅隊以來，出賽32場都是先發。羅里奇表示，來台之前大多投中繼和後援，從牛棚出發沒有問題，自從受傷後就希望趕快回到一軍，很高興終於可以在燈光下投球，二軍在中午的大太陽下比賽，實在太熱了。

羅里奇4月28日先發出戰桃猿賽前練習時腹肌拉傷，羅里奇表示，當時聽到腹部「啪」的一聲就知道糟糕了，可能是生涯最嚴重的傷勢，不會很快就可以復出，果然在傷兵名單待了生涯最久的2個多月。

羅里奇表示，比起腹肌拉傷，他更擔心太久沒投球，肩膀的力量會不會無法承擔比賽強度，所幸投了2場復健賽和2場投打實戰練習，肩膀沒有任何狀況發生，不過，現在不可能馬上就能投100球，會耐心逐漸增加球數。

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