中職》球迷照過來！ 川崎宗則13日辦見面會

味全龍11日舉辦新秀加盟會記者會，總教練葉君璋（左）介紹來台擔任客座教練的前大聯盟球星川崎宗則（中）。（記者簡榮豐攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本人氣球星川崎宗則擔任味全龍客座教練，將在13日於台北信義誠品舉辦球迷見面會，限定120人參加。

昨抵台的川崎，今現身新秀加盟記者會，會後透過味全球團表示，他來參加記者會是因為自己是教練團一份子，應該要一同出席，13日球迷見面會將跟大家好好聊聊。

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<<活動資訊>>

1.時間：7月13日（六） 10:00-11:00

2.地點：信義誠品6F視聽室（台北市信義區松高路11號）

3.報名人數：限量120人

4.報名方式：請由活動通網站報名（今晚9點半開放報名）

（網址：https://www.accupass.com/event/1907090623323547657730）

5.費用：免費

<<活動機制>>

1.活動當天09:00開放球迷報到進場，自由入座

2.因周六09:00百貨商場尚未營業，現場入口處會安排人員指引

3.建議球迷請勿遲到！活動當天09:45未完成報到即視為放棄資格

4.若09:45分過後若會場仍有空位，將開放現場排隊球迷進場

P.S.因現場座位部分會保留給媒體朋友，若座位視野不佳敬請見諒！若介意之球迷請盡早到場！

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