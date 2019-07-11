溫網》小威橫掃謝淑薇女雙搭檔 生涯32度晉冠軍戰對決哈勒普

小威廉絲生涯第32度闖進大滿貫決賽。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019溫網女單四強戰，37歲的美國女將小威廉絲（Serena Williams）今晚只花費59分鐘，就以6：1、6：2橫掃謝淑薇的女雙搭檔、捷克非種子史翠可娃（Barbora Strycova），生涯32度晉級大滿貫女單冠軍戰，距離個人第8座溫網金盃只剩下最後一步。

史翠可娃。（歐新社）

這也是身為第11種子的小威生涯第11度闖進溫網女單決賽，冠軍戰她將對決羅馬尼亞女將哈勒普（Simona Halep）。小威與哈勒普過往對決10次，小威以9勝1敗佔絕對優勢。不過上一次草地對決已是2011年的溫網首輪，當時鏖戰三盤由小威獲勝。

請繼續往下閱讀...

小威與史翠可娃的比賽首盤，雙方前3局互保，小威隨後連破2次史翠可娃的發球局，取得局數5：1領先。退無可退的史翠可娃在第7局靠著網袋幸運球加持，一度拿到3個破發球點，不過小威這時不退讓，以秋風掃落葉之姿連拿5分，回頭搶下這局，順利拿下第一盤。

小威廉絲挑戰生涯第8座溫網金盃。（路透）

第二盤，史翠可娃開局依舊能與小威纏鬥，但強勢的威媽在第5局仍率先破了對手，再送出「LOVE GAME」保發。無招架之力的史翠可娃第7局一記反拍出界，再度被破，局數形成2：5落後，小威再度強勢保發，最終6：1、6：2直落二帶走比勝利。

女單另一場準決賽，羅馬尼亞第7種子哈勒普（Simona Halep）稍早以6：1、6：3輕取烏克蘭選手絲薇托莉娜（Elina Svitolina），成為第一位打進溫網女單冠軍賽的羅馬尼亞女將，也是她生涯第五度闖進大滿貫決賽，她過去只於去年法網封后。

哈勒普生涯首度闖進溫網冠軍戰。（路透）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法