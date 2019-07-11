中職》隊史最佳6連勝魔咒難除 羅力明領軍揮別悲情

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將近期銳不可當，今天以8:3擊敗Lamigo桃猿，下半季5戰全勝，和上半季初表現「判若兩隊」，富邦教頭陳連宏說，團隊攻守節奏順暢，球員很想贏球是關鍵。

值得一提的是，富邦今天拿下平隊史最多的6連勝，包含俊國、興農和義大時期，二十多年來隊史最長僅6連勝，總計出現10次，其中興農佔8次，義大和富邦各1次，無奈過去總是無法跨越「6連勝魔咒」，明天富邦洋投羅力先發對統一獅，領軍挑戰隊史最多7連勝。

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富邦悍將擊敗Lamigo桃猿，拿下6連勝。（記者陳志曲攝）

對於隊史最多連勝紀錄，陳連宏沒想太多，只表示必須在球員狀況好的時候將連勝紀錄拉長，因為不知選手狀況何時會不好。

富邦捕手林宥穎5局下擊出右外野飛球，落地壓在邊線上，裁判第一時間判安打，送回壘上兩名跑者，此時洪一中上場抗議，認為這球是界外，提出電視輔助判決，經檢視維持原判，林宥穎這一棒打下勝利打點，獲選單場MVP，他直呼這支安打有點幸運。

上半季前17場富邦戰績6勝11敗，下半季前5戰全勝，林宥穎透露，上半場打到30、40場大家做很大改變，團隊士氣更凝聚，在場上球員想辦法守住、延續攻勢。

富邦悍將蔣智賢（右）開轟。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林宥穎（右）敲出安打，超前比分，拿下單場MVP。（記者陳志曲攝）

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