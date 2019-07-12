中職》大師兄雙響砲、17人打過第7棒 兄弟創空前紀錄

中信兄弟林智勝昨晚上演單場雙響砲。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕昨天對統一獅之戰，中信兄弟「大師兄」林智勝轟雙響砲，本季累計13轟，生涯總計270轟，有機會成為中職史上首位300轟打者。

昨役是林智勝本季首度扛先發第7棒，就繳出亮眼成績單，驚人的是，今年才打到下半季初，兄弟已用17人打先發第7棒，林智勝就是第17人，至今兄弟也才打65場例行賽。

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本季兄弟用了17人打先發第7棒，包括陳子豪、王勝偉、周思齊、里迪、彭政閔、黃鈞聲、陳江和、林智勝、詹子賢、陳文杰、林書逸、曾陶鎔、張志強、張志豪、陳子鴻、許基宏和蘇緯達，締造單季單一球隊最多人打過單一棒次的中職紀錄，別忘了，今年球季兄弟只有25名野手曾在一軍出賽。

本季兄弟棒次超級變變變，初一、十五不一樣，除了17人打過第7棒，第6棒有12人打過，第5、9棒都有11人打過，重要的開路先鋒則有7人打過。

針對陣中棒次不斷變動，兄弟美籍打擊教練泰銳舉2016年世界大賽冠軍芝加哥小熊為例，「你看那一年的小熊，先發打線不斷變動，是全大聯盟變動最頻繁的球隊，但他們照樣拿到世界大賽冠軍，先發9棒一直更動並沒有太大影響。」

泰銳認為，教練團針對不同先發投手安排打線，有時會看到這名打者明明上一場敲全壘打，這一場卻沒先發，主因是擔心對戰對方投手數據不佳，因此先發卻打不好，導致挫折、失去信心。

本季中信兄弟先發9棒變變變

棒次 幾人打過 1. 7人 2. 9人 3 8人 4. 6人 5. 11人 6. 12人 7. 17人 8. 6人 9. 11人

中信兄弟林智勝昨晚上演單場雙響砲。（記者黃志源攝）

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