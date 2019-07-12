世大運》鼠蹊部不適 楊俊瀚200公尺提前出局（影音）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚今日凌晨在2019年拿坡里世大運男子200公尺準決賽，因鼠蹊部不適，導致出彎後速度驟降，無緣晉級決賽。

楊俊瀚因鼠蹊部不適，無緣晉級決賽。（大專體總提供）

楊俊瀚上屆世大運奪百米金牌，卻在最擅長的200公尺以第7名收場。不過，他本屆放棄尋求百米衛冕，重心擺在200公尺及400接力，期待能拚得明年東京奧運入場券。

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楊俊瀚在200預賽以20秒94分組第1晉級，準決賽被安排於第1組、第4跑道，起初起跑、加速毫無異樣，在出彎後卻把速度放慢，眼睜睜看著其他對手通過終點線，他最終以23秒37完賽。據教練指出，楊俊瀚在彎道時突感到鼠蹊部稍有不適，為避免傷勢加劇，才決定將速度放慢。

楊俊瀚因鼠蹊部不適，無緣晉級決賽。（大專體總提供）

慶幸的是，經醫事人員賽後檢視，楊俊瀚應無大礙，接下來在男子400接力會與王偉旭、鄭博宇、魏泰陞攜手合作，挑戰改寫4人在5月台灣公開賽締造的38秒76全國紀錄，並設定衝入38秒50內，以年度世界前16名，取得世錦賽資格，以及拚奧運門票。

此外，首度參加世大運的魏泰陞第3組、第6道出賽，跑出21秒08居分組第3，無法以前2名躋身決賽，準決賽總排名第10結束個人賽事。

楊俊瀚因鼠蹊部不適，無緣晉級決賽。（大專體總提供）

楊俊瀚因鼠蹊部不適，無緣晉級決賽。（大專體總提供）

魏泰陞。（大專體總提供）

魏泰陞。（大專體總提供）

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