MLB》衝撞捕手遭禁賽2場 太空人野手不服要上訴

馬里斯尼克與天使捕手發生激烈碰撞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人野手馬里斯尼克（Jake Marisnick）因違規衝撞捕手，被大聯盟處以2場禁賽，但馬里斯尼克堅持自己無意傷人，將對判決提出上訴。

「顯然地，我還是覺得很糟，這幾天非常難熬，彷彿什麼事都發生了。（明星賽休息）有機會能坐下來消化一下，我已經看過很多鏡頭，當然每個人都能有他們自己的意見，但是我打從我心底知道，我無意傷人、或是跟他發生碰撞。」馬里斯尼克說。

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上役對天使的比賽，馬里斯尼克在衝回本壘時，直接撞上天使捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy），造成對方腦震盪和鼻骨骨折，被卡車載離場，馬里斯尼克隨後因違反本壘衝撞規則，被判出局，太空人提出挑戰，最終維持原判。

大聯盟裁判長於聲明中指出，他們看過所有角度的重播後，做出馬里斯尼克的動作違規的結論，雖然他們不相信馬里斯尼克是蓄意讓拉克羅伊受傷，但馬里斯尼克為了得分所造成的碰撞，確實違反了本壘碰撞規則。

馬里斯尼克說，當時是往壘線的裡面衝、以製造一個往本壘跑的路線，但卻以跟他預期不同的方式，撞到了捕手。他看過不同角度的重播，承認從有些角度看起來，確實是很嚇人，但他也希望大家能看看、從他們休息室角度拍攝的影片，如果看了，就能夠明白他說的話。

馬里斯尼克堅持自己並非蓄意傷人。（資料照，法新社）

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