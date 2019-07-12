溫網》「台克聯軍」直落二苦勝 詹詠然挺進混雙四強

「台克聯軍」台灣女將詹詠然和克羅埃西亞好手多迪格（Ivan Dodig）的混雙組合，挺進溫網混雙四強。（圖片取自詹詠然臉書）

〔體育中心／綜合報導〕溫網混雙八強賽，「台克聯軍」台灣女將詹詠然和克羅埃西亞好手多迪格（Ivan Dodig）的混雙組合，今以7：5、7：6（5）擊敗英國組合席爾瓦（Eden Silva）/霍伊特（Evan Hoyt），這是詹詠然自2011年再度打進混雙準決賽。

名列大會第8種子的詹詠然和多迪格，首盤就陷入苦戰，一度以1：4落後，大詹組合連追3局，追成4：4平手，雖然輸掉第9局，詹詠然組合連拿3局，以7：5收下第一盤。

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次盤詹詠然組合從2：5情況下，連拿4局，第12局讓對手拿走，雙方打進搶七。詹詠然組合也是從落後局面逆轉，最後以7（7）：6（5）拿下第二盤，直落二挺進四強。

詹詠然曾在2011年溫網打進混雙準決賽，如今再度挺進四強。詹詠然組合下場將面對大會第5種子荷蘭庫霍夫（Wesley Koolhof）和捷克搭檔佩謝珂（Kveta Peschke）的組合。

另外，台、英混血小將葛藍喬安娜和南韓朴所炫的女雙組合，以6：4、6：4，直落二擊敗瑞士Valentina Ryser、Alexandra Vecic，闖進8強。

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