NBA》震撼！魏少轉戰火箭 和哈登組MVP雙衛

魏斯布魯克再度和哈登同隊。（資料照，歐新社、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，明星後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）被交易到火箭，和「大鬍子」哈登（James Harden）再度同隊。而火箭則送出控衛保羅（Chris Paul）。

《ESPN》指出，雷霆送出魏斯布魯克，向火箭隊換來保羅，2024年、2026年的首輪籤，以及2021、2025的選秀籤互換。

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哈登曾在雷霆時期和魏斯布魯克同隊，這是兩人自2011-12賽季後，再度當隊友。

魏斯布魯克在2017年榮獲年度MVP，上季初賽73場，繳出場均22.9分、11.1籃板、10.7次助攻的大三元數據，但他上季的三分球命中率僅29％，是自2010-11賽季以來最差。

哈登上季出賽78場繳出平均36.1分、7.5助攻、6.6顆籃板的成績，他在2018年獲得年度MVP，連兩季聯盟得分王。

魏斯布魯克和雷霆在2017年9月簽下5年2.05億美元的延長合約，如今還剩4年1.71億美元約，還包含第5年的球員選擇權。

雷霆季後把明星前鋒P.喬治（Paul George）交易到快艇後，如今再把魏斯布魯克送至火箭，可說是要進入重建期。

魏斯布魯克轉戰火箭。（資料照，歐新社）

魏斯布魯克和哈登再度同隊。（資料照，美聯社）

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