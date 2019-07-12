足球》緊張刺激PK大戰！ 阿爾及利亞險勝象牙海岸晉4

阿爾及利亞在PK大戰中以4：3險勝，力壓象牙海岸晉級非洲盃4強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕非洲盃8強淘汰賽，由阿爾及利亞對上「大象軍團」象牙海岸，兩隊正規賽和延長賽結束戰成1：1平手，PK大戰前4點踢完阿爾及利亞4：3領先，最後兩隊的第5點皆中立柱未進網，最終阿爾及利亞在PK大戰以4：3險勝大象軍團，晉級非洲盃4強，對手將是昨日贏球的傳統強權奈及利亞。

上半場比賽第20分鐘，左後衛本瑟拜尼（Ramy Bensebaini）在禁區邊緣左側下底回敲中路給拖車進來的費古利（Sofiane Feghouli），費古利在周遭全是象牙海岸球員的禁區逮到空檔機會起腳破門，幫助這支北非強權先馳得點，半場結束阿爾及利亞以1：0暫時領先。

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費古利的進球替阿爾及利亞首開紀錄。（歐新社）

下半場比賽一開賽，阿爾及利亞的布內亞（Baghdad Bounedjah）跑出單刀機會和門將一對一，結果被象牙海岸門將博霍奧（Sylvain Gbohouo）在禁區內犯規攔下，不只博霍奧吞下黃牌，經VAR判決後還送了阿爾及利亞一顆12碼罰球，由布內亞親自操刀主罰，但是球撞橫樑彈出，未能幫助球隊拉開比數。

比賽第62分鐘，效力剛重返英超賽場的阿斯頓維拉的前鋒柯迪亞（Jonathan Kodjia）在禁區中路內邊緣起腳，在兩名防守球員嚴密防守下皮球還是逮到空隙穿出，球直竄球門左下死角讓門將來不及撲救，象牙海岸追平比數，之後即便兩隊展開對轟進攻大戰，但皆未能改寫比數，因此兩隊正規90分鐘結束以1：1坐收。

柯迪亞的射門穿過兩名防守球員，並且進球幫象牙海岸追平比分。（法新社）

延長賽30分鐘兩隊依舊沒能取得進球，比賽將進入PK大戰來決定勝負，由阿爾及利亞先踢，兩隊前2點皆穩穩踢進，直到象牙海岸第3點邦尼（Wilfried Bony）踢得過於軟弱且角度太偏門中心而被擋下，使大象軍團前3點結束以2：3落後。接著兩隊第4點皆罰進，阿爾及利亞第5點的貝雷里（Youcef Belaïli）射門撞到左側立柱彈出，瞬間給了象牙海岸追平希望，只可惜自家最後一點由迪耶（Serey Dié）操刀主罰，好巧不巧地球同樣碰到左側立柱向外彈出，最終阿爾及利亞在PK大戰一陣驚滔駭浪之中以4：3險勝，獲得非洲盃4強門票。

邦尼的12碼點球被阿爾及利亞門將撲出。（路透社）

阿爾及利亞本場握有57%的控球時間，象牙海岸則是43%，阿爾及利亞全場21次射門包括6次射正，象牙海岸15次射門中有8次是射正，阿爾及利亞全場傳球507次和具水準之上的81.7%傳球成功率，象牙海岸則是374次傳球和75.7%的傳球成功率。

阿爾及利亞於1990年拿下過隊史唯一一座非洲盃冠軍，本屆賽會殺進4強則為隊史第7度於非洲盃晉級4強，且是自2010年後再度重返4強行列。輸球的象牙海岸則是無緣隊史第11度進4強，另外也無緣繼2015年後再度封王。

12碼PK大戰時象牙海岸球員彼此肩並肩。（路透社）

阿爾及利亞的球員們相當興奮。（路透社）

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