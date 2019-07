NBA》一顆球夠用？火箭換來魏少 幕後推手竟是哈登

魏斯布魯克和哈登再度當隊友。(資料照,今日美國、美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕休士頓火箭今天送出控衛保羅(Chris Paul),換來雷霆MVP後衛「魏少」魏斯布魯克(Russell Westbrook),讓他再度和「大鬍子」哈登(James Harden)再當隊友。根據《ESPN》記者麥克馬洪(Tim MacMahon)指出,這宗交易案的主要推手就是哈登。

2018-19年季後賽西部準決賽,火箭再度不敵勇士,還傳出保羅和哈登在休息室發生激烈爭吵,兩人關係緊張。

請繼續往下閱讀...

如今火箭把保羅交易至雷霆,還外帶2024年、2026年的首輪籤,以及2021、2025的選秀籤互換。

《ESPN》指出,過去5個球季,魏斯布魯克和哈登在球權佔有率中分居前二的選手。另據NBA官方數據顯示,上季哈登球權佔有率為39.6%,而魏斯布魯克則為30.6%。

麥克馬洪在推特上發文指出,哈登就是這筆交易案的幕後推手。魏斯布魯克和哈登決定再度當隊友一起打球,僅管哈登是需要大量持球的人,火箭隊深信哈登和魏斯布魯克的組合,其「天花板」比哈登配保羅還高。

James Harden was a driving force in this deal, I’m told. Russell Westbrook and Harden decides they wanted to reunite and Rockets made it happen despite some questions about fit now that Harden is so ball dominant. Houston believes ceiling is higher with Russ than CP3.