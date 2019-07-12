晴時多雲

NBA》一顆球夠用？火箭換來魏少 幕後推手竟是哈登

2019/07/12 10:21

魏斯布魯克和哈登再度當隊友。（資料照，今日美國、美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭今天送出控衛保羅（Chris Paul），換來雷霆MVP後衛「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook），讓他再度和「大鬍子」哈登（James Harden）再當隊友。根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，這宗交易案的主要推手就是哈登。

2018-19年季後賽西部準決賽，火箭再度不敵勇士，還傳出保羅和哈登在休息室發生激烈爭吵，兩人關係緊張。

如今火箭把保羅交易至雷霆，還外帶2024年、2026年的首輪籤，以及2021、2025的選秀籤互換。

《ESPN》指出，過去5個球季，魏斯布魯克和哈登在球權佔有率中分居前二的選手。另據NBA官方數據顯示，上季哈登球權佔有率為39.6％，而魏斯布魯克則為30.6％。

麥克馬洪在推特上發文指出，哈登就是這筆交易案的幕後推手。魏斯布魯克和哈登決定再度當隊友一起打球，僅管哈登是需要大量持球的人，火箭隊深信哈登和魏斯布魯克的組合，其「天花板」比哈登配保羅還高。

上季西部準決賽火箭遭勇士淘汰，外傳哈登和保羅（右）賽後發生爭吵。（資料照，美聯社）

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