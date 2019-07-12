非洲盃》突尼西亞輕取馬達加斯加 驚奇黑馬8強止步

突尼西亞3球輕取馬達加斯加晉級非洲盃4強。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕非洲盃8強淘汰賽最後一場，由「迦太基雄鷹」突尼西亞對決首次踢進非洲盃會內賽就殺進8強的馬達加斯加，在突尼西亞下半場攻進3球的情況下，終場迦太基雄鷹以3：0大勝馬達加斯加，收下最後一張非洲盃4強門票，馬達加斯加本屆非洲盃的驚奇之旅也在8強劃下句點。

整體實力較佳的突尼西亞上半場多次攻門，但皆未能把握進球機會，半場結束兩隊戰成0：0暫時平手。下半場比賽第52分鐘，薩西（Ferjani Sassi）在禁區外起腳射門，球彈中防守球員的臀部後折射，門將重心已偏只能目送皮球進網，突尼西亞率先開胡1：0。

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薩西射門破網替突尼西亞先馳得點。（美聯社）

比賽第60分鐘，突尼西亞前鋒卡茲里（Wahbi Khazri）在禁區內起腳射門貝門將擋下，隨後姆薩克尼（Youssef Msakni）利用防守球員來不及將球解圍的時刻，將球補射入網，助迦太基雄鷹取得2球領先。比賽第93分鐘，卡茲里發動快攻，將球橫傳給斯利提（Naïm Sliti）輕挑射門得手，錦上添花的一分讓突尼西亞最終以3：0輕取馬達加斯加，4強對手將是尋求隊史首冠的塞內加爾。

姆薩克尼（圖右）的補射破門助球隊拿下保險分。（美聯社）

斯利提的進球替突尼西亞錦上添花。（路透社）

兩隊控球時間差距不大，突尼西亞全場握有51.8%的控球時間，馬達加斯加則是48.2%，攻門方面就有所差距了，突尼西亞全場18次射門包含8次射正，馬達加斯加則只有6次射門和2次射正，突尼西亞441次傳球和夠水準的85.3%傳球成功率，馬達加斯加則是412次傳球以及82.3%的傳球成功率。

今年是突尼西亞隊史第7度殺進非洲盃4強，前一次是2004年，該年也拿下隊史唯一一座冠軍。馬達加斯加這屆賽會是隊史第一次踢進非洲盃會內賽，首踢就殺進非洲盃8強，表現跌破眾人眼鏡。

非洲盃4強賽程及對戰組合：

對戰組合 日期 時間 塞內加爾vs突尼西亞 7月15日 晚上12點 阿爾及利亞vs奈及利亞 7月15日 凌晨3點

輸球的馬達加斯加球員情緒低落，反觀贏球的突尼西亞球員相當興奮。（路透社）

馬達加斯加的球員們即便輸球，還是向遠道而來的球迷們致謝。（路透社）

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