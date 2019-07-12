MLB》大谷翔平專職打者更進化！ 日媒點出三大主因

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平本季專職打者，至今繳出打擊率3成03、14轟的表現，今年打擊表現有望超過去年菜鳥球季。日媒分析，大谷翔平攻擊第一球、克服左投和適應對手內角球攻勢等，是他在賽季前半段維持好狀況的原因。

《體育報知》分析，第一個主因就是「Trautani」連線效果。天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）打第二棒，他的的上壘率為4成53是全大聯盟中最高，讓對手備感壓力。

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天使打擊教練就說，大谷翔平擺三棒是球隊打線的心臟，如果沒有和楚奧特對決，就必須和大谷翔平一決勝負。而大谷翔平今年也常鎖定第一球做攻擊，首球擊出全壘打就有6支，去年整季也才5發。

該文提到第二個主因就是克服左投，大谷翔平去年遭左投壓制，對戰打擊率僅2成22、有2轟。而今年球季至今，大谷翔平對左投打擊率高達0.309（包含2轟），比對右投的3成01還好。

《體育報知》提到第三個主因就是赴美第二年的成長，習慣大聯盟投手的投球，尤其是能面對近160公里的內角二縫線速球。

大谷翔平自5月復出、並以專職打者身分出賽，至今53場出賽，有14轟、38分打點，打擊率3成03是全天使隊最高，他的上壘率為3成53，長打率5成71，整體攻擊指數（OPS）為0.924。

大谷翔平。（資料照，今日美國）

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