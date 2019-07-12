MLB》遊騎兵主場完封太空人 林恩7局11K率先12勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天只有一場比賽，明星賽後首戰由遊騎兵招待太空人，休7天的林恩（Lance Lynn）先發7局狂飆11K無失分，隊友則在首局就把對方先發打退場，終場遊騎兵以5：0完封太空人，林恩成本季首位12勝投手。

由於賽程安排，遊騎兵將在不到2週的時間內，與太空人交手7戰，由本次主場4連戰起頭，接著在主場對響尾蛇2戰後，又要到太空人主場迎接3連戰。今天首戰由林恩主投，由於適逢明星賽，這是他生涯首次休7天後先發。

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林恩坦言一開始投得不太順，前幾局的出手機制有點跑掉，但他在投手丘上持續把動作放慢，收到好效果，開賽面對10位投手僅4人搶到首球好球數，但隨後19人搶到18顆，前3局投完用了59球，後4局只用了51球就搞定，投完7局無失分退場。

林恩先發7局無失分，成本季首位12勝投手。（美聯社）

此役林恩用了110球投完7局，飆出11次三振僅2保送，被敲6支安打沒有失分，2位牛棚各投1局守成，林恩近5戰先發全勝、期間防禦率僅2.00，本季19場先發獲12勝4敗、防禦率3.69，是大聯盟本季首位拿到12勝的投手。

太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）賽後表示，林恩今天速球表現出色，大量運用二縫線和四縫線速球，徹底打垮太空人打線，而太空人明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）今移防游擊，守備時被球打到下巴，退場縫了4針，狀況還要再觀察。

太空人瓦德茲（Framber Valdez）今天回歸輪值，投不滿1局就被打退場，開局保送後被遊騎兵爆打一輪，挨了3支二壘打丟掉4分，留下滿壘爛攤子被換下場，此役僅投0.2局投出3保送，遊騎兵先發全員敲安，反觀太空人得點圈打擊機會4支0，雖有7安但一分未得，明星賽後首戰在客場遭完封。

柏格曼被球打到下巴退場。（法新社）

瓦德茲先發投不滿1局被KO。（美聯社）

遊騎兵首局3支二壘打進帳4分。（美聯社）

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