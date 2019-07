詹姆斯正在拍攝電影怪物奇兵2。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕由詹姆斯(LeBron James)領銜主演的電影「怪物奇兵2」,預計在2021年上映,詹姆斯今在推特證實,漫威英雄演員唐奇鐸(Don Cheadle)確定會參與演出。

詹姆斯今天在推特回應了《好萊塢報導》,證實他的確正在跟唐奇鐸一起拍戲。唐奇鐸在漫威宇宙電影中,飾演鋼鐵人的好友「戰爭機器」,是一位家喻戶曉的英雄人物,目前尚不確定他將在詹皇的電影飾演的角色細節。

「怪物奇兵2」由詹皇領銜主演,多位明星球員參與其中,目前已曝光的名單包括:拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)、湖人明星隊友A.戴維斯(Anthony Davis)和勇士球星K.湯普森(Klay Thompson)等人。

We’re actually shooting scene together right now! Ha. #Legend #SpaceJam2https://t.co/KCNovQtIla