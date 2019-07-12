NBA》雷霆出清PG和「西河」 換來7支首輪籤

雷霆送走P.喬治和魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆季後震撼大出清，送走「PG」P.喬治（Paul George）後，再把「西河」魏斯布魯克（Russell Westbrook）也打包，一舉得到7支首輪選秀簽。

在與快艇的交易中，雷霆送走P.喬治後，得到了加林納里（Danilo Gallinari）和 吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）兩名球員，以及2021、'22、'24、'26四支首輪籤、1支受前14順位保護首輪籤，以及2023及'25各一次選秀交換權。

請繼續往下閱讀...

而在今天與火箭的交易中，雷霆送出魏斯布魯克，換來明星球員保羅（Chris Paul），以及'24、'26'各1支受前4順位保護的首輪籤，還有2021及'25各一次選秀交換權。

綜合P.喬治和魏斯布魯克的交易包裹，雷霆在送走這兩位大咖球星後，總共得到了3名球員、7支首輪籤（3支受順位保護），以及4次選秀交換權。

OKC turned Russ and PG into… pic.twitter.com/Cp1ADsW1EK — Bleacher Report （@BleacherReport） 2019年7月12日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法