NBA》 想和詹皇、一眉哥抱團 D.格林：湖人最強

詹姆斯與A.戴維斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕「聖堂射手」D.格林（Danny Green）幫助暴龍奪下成軍24年首冠後，季後以2年3000萬美元合約加盟湖人，D.格林受訪時坦言，湖人是他認為聯盟中最強的球隊，所以他才會願意來這裡。

D.格林受訪時不諱言，加盟湖人對他而言，是一個簡單的選擇，因為聯盟兩大頂級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和A.戴維斯（Anthony Davis）都在陣中，而且暴龍那裡已經沒有他的立足之地，所以自己決定加入聯盟中最強的球隊，就是湖人隊。

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D.格林的NBA生涯從騎士發跡，曾在2009-2010年新秀賽季與詹姆斯同隊過，睽違近10年後兩人再度聯手，D.格林表示，從隊友變敵人，然後繞了一大圈又再度同隊，有些事情就是這麼的不可思議。

新賽季將有機會與轉戰快艇的前隊友雷納德（Kawhi Leonard）交手，D.格林認為這會變得相當有趣，不知道這兩支洛杉磯球隊會成長到怎樣的境界，一想到就會感覺非常興奮。

D.格林擁有穩定外線火力和出色防守能力，本季平均每場能砍進2.5顆三分球、命中率高達45.5％，場均貢獻10.3分、4籃板，他的加入將對湖人來說是一大助益。

D.格林。（資料照，美聯社）

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